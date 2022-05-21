Vali Ayhan Göbeklitepe’de incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe’de incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı.

Yoğunluğun çok yüksek olduğu hafta sonunda Göbeklitepe’yi ziyaret eden Vali Ayhan, ilk olarak ziyaretçi karşılama alanında sergilenen animasyonları izledi. Bölgeyi gezen turistlerle de sohbet eden Vali Ayhan, Şanlıurfa’nın sahip olduğu potansiyeller içerisinde turizm değerlerinin ayrı bir yere sahip olduğunu belirtti. 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe’nin Şanlıurfa’nın turizmini canlandırdığını kaydeden Vali Ayhan, iş birliği içerisinde hareket edilmesi durumunda Şanlıurfa’nın yıllık 10 milyon turisti ağırlayabileceğini ifade etti.

Vali Ayhan’a gezisi sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ve Göbeklitepe Kazı Başkanı Celal Uludağ eşlik etti.