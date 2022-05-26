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Vali Ayhan Birecik’te temaslarda bulundu

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Birecik ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

ŞANLIURFA 26.05.2022, 09:55
Vali Ayhan Birecik’te temaslarda bulundu

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Birecik ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

İlçe ziyaretleri çerçevesinde gittiği Birecik’te Kaymakamlığı ziyaret eden Vali Ayhan, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda okul müdürleriyle bir araya gelen Vali Ayhan, güçlü eğitim uygulamalarının ancak sağlıklı bir okul ikliminde mümkün olabileceğini belirten Ayhan, "Okul iklimi dediğimiz kavrama çok önem vermeliyiz. Öğretmen mutlu değilse, öğrenci mutlu değilse, veli mutlu değilse bir okulda başarıdan söz edemeyiz. Onun için bir öğrencinin ’İyi ki ben bu okulun öğrencisiyim’, bir öğretmenin ’iyi ki bu okulda çalışıyorum’ bir velinin de ’öğrencim iyi ki bu okulda eğitim görüyor’ demesi çok önemlidir. Bu üç durumu sağladığımız zaman başarı her anlamda kendiliğinden gelecektir" ifadelerini kullandı.

Daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Vali Ayhan, Kore Gazisi Ayakkabı Tamircisi Nadir Göksel’i ziyaret etti. Şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman kendileri için apayrı bir yeri olduğunu belirten Vali Ayhan, istedikleri an devletin tüm kapılarının şehit aileleri ve gazilere açık olduğunu söyledi.

Vali Ayhan’a Birecik temaslarında İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Metin Düz, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ile Birecik Kaymakamı Kadir Duman, Birecik Emniyet Müdürü İbrahim Aydoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turğut, Birecik Belediyesi Başkan Yardımcıları Reşat Uzun ve Sait Bağlı eşlik etti.

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