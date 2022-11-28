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Uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Şanlıurfa’da uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

ŞANLIURFA 28.11.2022, 15:50
Uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Şanlıurfa’da uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Halfeti ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları belirlenen 3 zanlıyı takibe aldı. Zanlıların Saylakkaya Mahallesindeki adreslerine düzenlenen, 2 kilo 903 gram esrar maddesi, 7 kök kenevir bitkisi, 2 adet dedektör, 1 adet av tüfeği ve 15 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K., A.D. ve E.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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