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Uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilogram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
ŞANLIURFA 11.01.2023, 12:50
Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilogram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, durumundan şüphelenilerek kent girişinde durdurulan otomobilde, iki valiz içerisinde 3 kilogram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.