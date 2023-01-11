Uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilogram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, durumundan şüphelenilerek kent girişinde durdurulan otomobilde, iki valiz içerisinde 3 kilogram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.