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Uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa’da uyuşturucu madde kullanmak suçundan hakkında 2 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

ŞANLIURFA 20.07.2022, 17:39
Uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa’da uyuşturucu madde kullanmak suçundan hakkında 2 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan hakkında 2 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muzaffer K. isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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