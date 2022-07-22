Urfa Kalesinde sürdürülen kazı çalışmalarına vinç desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2018 yılında kazı çalışmalarına başlanılan ve eski dönemlere ait eserlerin gün yüzüne çıkarıldığı tarihi Şanlıurfa Kalesi’nde sürdürülen kazı çalışmalarını inceledi.

Tarihi ve Kültürü ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan Şanlıurfa’daki ören yerlerindeki kazı çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Göbeklitepe’nin ardından Karahantepe ve Tarihi Urfa Kalesi’nde başlatılan kazı çalışmalarıyla Şanlıurfa, dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başardı. İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2023 İslam Ülkeleri Turizm Başkenti seçilen Şanlıurfa’daki tarihi Urfa Kalesinde 2018 yılında başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği iş birliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen kazı çalışmasının hızlandırılması için örümcek vinç kullanılmaya başlanıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kazı alanına tahsis edilen örümcek vinç ile kazı alanındaki çalışmalar hız kazandı.

Milattan sonra 812-814 arasında Abbasiler döneminde yapıldığı tahmin edilen tarihi Urfa Kalesi yaklaşık 15 metre boyunda olan 2 büyük korint başlıklı sütunları ve büyük mimari kalıntılarıyla dikkat çekiyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 300 metrelik yürüyüş yolunun da yapılacağı tarihi Urfa kalesinde sürdürülen kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Tarihi Urfa Kalesine çıkan Beyazgül, Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Şanlıurfa Kalesi Kazı Başkanı Arkeolog Prof. Dr. Gülriz Kozbe’den sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kazı alanında incelemelerde bulunan Beyazgül, kazı çalışmalarında ilk kez örümcek vinç kullanıldığını açıkladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen örümcek vinç ile çalışmaların daha da hızlandırıldığına dikkat çeken Beyazgül, İslam İşbirliği teşkilatı tarafından İslam Ülkeleri Turizm Başkenti seçilen Şanlıurfa’nın 2023 yılına hazırlandığını ifade etti.