Üniversite öğrencilerinden Haliliye standına yoğun ilgi

Haliliye Belediyesi, Harran Üniversitesi Oryantasyon Günleri etkinliğinde ilçenin tarihi değerlerini ve gençliğe yönelik çalışmalarını üniversite öğrencilerine tanıtıyor.

Haliliye Belediyesi Harran Üniversitesi tarafından üniversiteyi kazanan gençler için düzenlenen oryantasyon günleri etkinliğinde yerini aldı. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla gençliğe yönelik yapılan çalışmalar stantta tanıtılırken, ilçenin tarihi ve turistik değerleri de öğrencilere anlatılıyor. Oryantasyon Günlerinin ilk gününde sahne alan halk oyunları ekibi ve mehter takımı, büyük beğeni topladı. Mehter marşlarına eşlik eden ve halk oyunları ekibiyle yöresel oyunlar oynayan gençlere, unutulmaz anlar yaşatıldı. Zaman zaman gençler yöresel oyunlar ile eğlenirken, Belediye tarafından gençlere Gönül Çorbası ikramı da yapıldı. Sabahın erken saatlerinde kurulan stantta, üniversite öğrencilere sıcak çorba dağıtıldı. Etkinliğin açılış gününde Haliliye Belediyesi standını ziyaret eden Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Sabri Çelik, gençliğe yönelik çalışmaları ve desteklerinden ötürü Haliliye Belediyesine teşekkür etti. Öğrenciler ise oryantasyon günleri ile Şanlıurfa’nın değerlerini ve gençliğe yönelik çalışmalarını takip etme fırsatı bulduklarını ifade ederek, teşekkürlerini iletti.

26-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen oryantasyon günlerinde stant açan Haliliye Belediyesi, gençlere çeşitli hediyeler veriyor.