Üniversite hazırlık öğrencilerine sıra gecesi

Haliliye Belediyesi ile geleceğe hazırlanan üniversite adayı öğrencilere yaklaşan sınav öncesi moral gecesi düzenlendi.

Her alanda gençlerin yanında olan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatıyla çalışmalarını sürdüren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yaklaşan üniversite sınavı öncesinde öğrencilerin yanında oldu. Bahçelievler Gençlik Merkezindeki üniversiteye hazırlık kursunda eğitim gören ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere sıra gecesi düzenlendi. Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde düzenlenen programa öğrenciler ve eğitmenler katıldı.

Öğrencilerin sınav streslerini atmalarını hedefleyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen gecede öğrenciler şarkılara eşlik etti. Şarkılar eşliğinde halaylar çeken öğrenciler ise sınav öncesinde yapılan etkinlik ve sınava hazırlanma noktasında sağlanan destekler için Canpolat’a teşekkür etti.

Kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik eğitim ve motive amaçlı çalışmaların devam edeceği kaydedildi.