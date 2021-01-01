Türkiye-Suriye sınırının her iki yakasında yılbaşında pandemi sessizliği

Türkiye Suriye sınırındaki iki komşu ilçe Akçakale ve Telabyad’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizlik hakim.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi ve komşusu Suriye’nin Telabya kentinde yaşayanlar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessiz sedasız yeni yılı karşıladı. Türkiye genelinde uygulanan ve Türkiye’nin operasyon düzenlediği Suriye’nin sınır kentlerinde de riayet edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sınırın her iki yakasında da sessizlik hakim. Sınırın Türkiye tarafında sokaklar muafiyet dışında tutulan iş yerleri çalışanlarına parklar ise çocuklara kaldı.

Sınır kapısında da herhangi bir hareketlilik yaşanmazken sınırın iki tarafında da oynayan çocuklar sessizliği bozdu.