TTK Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti

Bir dizi ziyaret ve programa katılmak amacıyla Şanlıurfa’ya gelen Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Vali Abdullah Erin tarafından makamda ağırlanan TTK Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, tarihin sıfır noktası olarak tanımlanan Şanlıurfa’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bir süre Vali Erin ile sohbet eden Çetin, TTK tarafından basılan kitaplardan hediye ettiği Vali Erin’e ağırlamasından dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Çetin’e yağlıboya Şanlıurfa tablosu hediye eden Vali Erin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretlerinden dolayı Prof. Dr. Çetin ve beraberindeki heyete şükranlarını sundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Şanlıurfa’da

Bazı ziyaretlerde bulunmak amacıyla Şanlıurfa’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Abdullah Erin tarafından makamda ağırlanan Prof. Dr. Erbaş’a, eski Şanlıurfa Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı II. Başkanı İhsan Açık ile Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan da eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve beraberindeki heyeti Peygamberler şehri Şanlıurfa’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Vali Erin, nazik ziyaretlerinden dolayı Prof. Dr. Erbaş ve beraberindekilere teşekkür etti.