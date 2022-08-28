Toplu taşımada kullanılacak yeni otobüsler kente gelmeye başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’da yayın yapan üç televizyon ortak canlı yayınında toplu ulaşımda kullanılacak 174 adet otobüsü filolarına dâhil edeceklerinin müjdesini verdi. Başkan Beyazgül’ün müjdelediği otobüsler kente gelmeye başladı.

Şehir içi ulaşımda vatandaşların rahatı ve konforunu düşünen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin sipariş verdiği otobüsler kente gelmeye başladı. Akıllı ulaşımda vatandaşlara konforlu ulaşım imkânı sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi araç filosuna 174 adet otobüs katacak. Halka hizmet, hakka hizmet anlayışı ile vatandaşların menfaatini gözeten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla sipariş verilen 174 adet otobüs kente gelmeye başladı. İlk etapta 5 tanesi gelen otobüsler Bel-San A.Ş yetkilileri tarafından teslim alındı. Doğa dostu, çevreye duyarlı 4 kapılı, wifi özelliği, Led ekran televizyon ve son teknoloji ile donatılan körüklü otobüsler 18 metre uzunluğunda olup Şanlıurfalılara şehir içi ulaşımda daha kaliteli ve konforlu hizmet verecek.

Farklı uzunluklarda sipariş verilen otobüsler etaplar halinde kente gelmeye devam edecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şehir içi toplu taşımada yeni alınan araçlarla gücüne güç katacak. Yeni alınan otobüsler ihtiyaca göre belirlenecek hatlarda görevlendirilecek.