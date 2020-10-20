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Toplu taşımada hes kodu zorunluluğu

TOPLU TAŞIMADA HES KODU ZORUNLULUĞU

ŞANLIURFA 20.10.2020, 14:57
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Toplu taşımada hes kodu zorunluluğu

Şanlıurfa’da şehir içi toplu taşımada HES kodu zorunluluğu getirildi.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge doğrultusunda tüm Urfa Kartlıların 21 Ekim - 5 Kasım 2020 tarihleri arasında kartlarına HES kodu yükleyerek kişileştirmesi gerekiyor. HES kodu yüklemesi yapmayan Urfa Kartlılar 6 Kasım 2020’den itibaren toplu taşımayı kullanamayacak. Kullanıma kapatılan kartlar HES Kodu yüklenince tekrar aktifleştirilecek.

Kişiselleştirme işlemi için www.sanliurfa.bel.tr, www.urfakart.com, www.belsan.com.tr web siteleri, Urfa Ulaşım mobil uygulamaları üzerinden ve aktarma merkezlerindeki Urfa Kart İşlem Merkezlerinde yapılabileceği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığının 30.09.2020 tarih ve HES Kodu konulu 2. genelgesine istinaden şehir içi toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolü yapılabilmesi amacıyla Tüm Urfa kartların 21.10.2020 tarihinden, 05.11.2020 tarihine kadar kişiselleştirilmesi gerekmektedir. 05.11.2020 tarihe kadar kişiselleştirilme işlemi yapılmayan kartlar kullanıma kapatılacaktır” denildi.

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