banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı mesajı
Bakan Koca'dan aşı mesajı
Tokyo Olimpiyatları resmen başladı
Tokyo Olimpiyatları resmen başladı
Tokyo'da ilk gün 3 Türk sporcu sahneye çıktı
Tokyo'da ilk gün 3 Türk sporcu sahneye çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Rize'ye gidiyor

Toplu taşıma araçlarında klima denetimi

Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, kentte bulunan özel halk otobüsleri ve belediye ait otobüslerde “klima” denetimi yaptı.

ŞANLIURFA 23.07.2021, 17:32
Toplu taşıma araçlarında klima denetimi
banner502

Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, kentte bulunan özel halk otobüsleri ve belediye ait otobüslerde “klima” denetimi yaptı.

Termometrelerin zaman zaman 45 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa’da vatandaşların sağlığını ve rahatını düşünen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirdi. Şanlıurfa’da artan sıcakları göz önünde bulunduran zabıta ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçlarında seyahat eden vatandaşların da talepleri doğrultusunda özel halk otobüslerinde ve belediyeye ait otobüslerin klimalarını denetledi. Otobüslerin içine girerek şoförü klima konusunda uyaran ekipler, klimaların çalışıp çalışmadığını da kontrol ederek vatandaşların rahat ve konforlu bir ulaşım hakkı olduğunun altını çizdi.
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
banner501