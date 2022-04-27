Temizlik işçilerine bayram ikramiyesi

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, temizlik işleri müdürlüğünde görevli personellere, Antep Deresindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi ve 2500 TL ikramiye verdi.

Ceylanpınar’ın ortasından geçen ve her ay periyodik olarak temizliği yapılan Antep Deresindeki çalışmaları yürüten temizlik işleri personelini, Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, kapıda büyük bir nezaketle karşıladı. Ceylanpınar için çalışan temizlik işleri personelini makamında ağırlayan Soylu, özverili çalışmalarından dolayı personelle teşekkür etti. Ceylanpınar Belediyesi temizlik işleri personellerinden Abdulkadir Çiftçi, Cuma Ölçer, İshak Yıldız, Hamdullah Koç, temizlik işleri şefi İbrahim Çoban ve temizlik işleri çavuşu Metin Damar, tertemiz bir Ceylanpınar için verdikleri mücadeleden dolayı Soylu tarafından teşekkür belgesi ve 2500 TL ikramiye ile ödüllendirdi.

Teşekkür belgesi ve ikramiye alan temizlik işleri personelleri, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’ya teşekkür etti.