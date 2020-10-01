Telabyadlı çocuklar ilk defa sinema izledi
YILLARCA SÜREN İÇ SAVAŞ VE SONRASINDA PKK/YPG TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ZULMÜ NEDENİYLE HAYATLARINDA HİÇ SİNEMAYA GİDEMEYEN SURİYELİ ÇOCUKLAR, İLK DEFA SİNEMA İZLEME HEYECANI YAŞADI.
Yıllarca süren iç savaş ve sonrasında PKK/YPG terör örgütünün zulmü nedeniyle hayatlarında hiç sinemaya gidemeyen Suriyeli çocuklar, ilk defa sinema izleme heyecanı yaşadı.
PKK/YPG terör örgütünden bölgedeki varlığının arındırıldıktan sonra sosyal yaşama dönüş için çok sayıda faaliyetin yürütüldüğü Suriye’nin Telabyad kentindeki Selahaddin El Sabbağ İlkokulunda okuyan öğrencilere sinema keyfi yaşattı. Okulun bir sınıfına kurulan sinema perdesine yansıtılan Türk yapımı çizgi filmleri büyük bir zevkle izleyen çocuklara, Telabyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak ile Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Hakan Kutluhan da eşlik etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığının uyguladığı gezer sinema faaliyetiyle, Telabyad’da savaşın izlerini silmek üzere sosyal faaliyet olarak derslerin yanında sinema etkinliği düzenlediklerini ifade eden Telabyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, Barış Pınarı bölgesindeki tüm okullarda bu faaliyetin gerçekleştirileceğini söyledi.
Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı sinema gösteriminin ardından çocuklara oyuncak dağıtımının ardından program sona erdi.
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