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Tarım Ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Şanlıurfa’da

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentte istihdam oranının artırılması için tarıma dayalı sanayinin kurulmasının şart olduğunu söyledi.

ŞANLIURFA 09.02.2022, 16:06
Tarım Ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç Şanlıurfa’da

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentte istihdam oranının artırılması için tarıma dayalı sanayinin kurulmasının şart olduğunu söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Yardımcısı Metin Esen, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, MKYK Üyesi Vildan Polat, Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Hilvan Belediye Başkanı Ali Aslan Bayık ve Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya tarafından karşılanan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’a Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin tarım alanında yaptığı çalışmalar konusunda brifing verildi.

Beyazgül, "Genç nüfusa istihdam, bu istihdamı muhakkak ki sağlamak zorundayız. Bunu fabrikalar açmakla düşünebiliriz ama bir kısım insanın başka alanlarda çalıştırma imkanımız olmalı. Seracılık Şanlıurfa için çok avantajlı, şimdi kurduğumuz her serada verim de çok iyi istihdam da oluşmakta hatta bu yabancıların da ilgisini çekmektedir. Tarıma bağlı sanayinin bir an önce kurulması gerekiyor. Kendi fıstığımızı, kendi tarım ürünlerimizi kendi memleketimizde işlememiz ve bunu en son mamul haline getirmemiz gerekirken bunu yapamıyoruz şu anda ve bu nedenle de istihdam oluşturamıyoruz. Bunlar için de sizlerin desteklerine ihtiyacımız var. İpek böcekçiliği, arıcılık, balıkçılık burada yapılacak bir iş, bunların her biri hem ülkeye üretim oluşturacak hem de istihdam oluşturacak işler. Karacadağ’dan çıkan taşlar tarıma engel ama meraya engel değil hayvancılığı orada geliştirebiliriz. Fırat’ta alabalığı geliştirebiliriz, dut ağacı ekerek ipek böcekçiliğini geliştirebiliriz, tabi arıcılık için müsait, bunlarda eğer işbirliği yaparsak Büyükşehir Belediyesi olarak hem ülkemize bir katkıda bulunuruz, hem şehrimize katkıda bulunuruz, insanlarımız da bundan faydalanmış olur’’ diye konuştu.

"Tarımda en stratejik bölge Şanlıurfa"

Türkiye’nin tarımsal açıdan en kritik, en stratejik ve en değerli bölgesinin tahıl ambarı olarak bilinen Şanlıurfa olduğunu anlatan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ise, "Şanlıurfa’mız tarımsal üretim bakımından Türkiye’nin ilk 5 ili içerisinde yer alıyor. Tarımsal üretimi sanayi üretimine dönüştürerek veya gıdaya dönüştürerek ihracat konusunda biraz daha çalışmak gerekiyor. 4.3 milyon hektar sulanan alan var. Bu Türkiye’deki en fazla sulanan bir ildeki sulama alanıdır. Tarım destekleri itibariyle Şanlıurfa, Türkiye’de en fazla destek alan ilimizdir. Geçen yıl yaklaşık 20 milyar civarında destek almıştır. Türkiye’mizin hububat ambarıdır. Pamuğun yüzde 50’sini Şanlıurfa üretiyor. Şanlıurfa, ülkemizin tarımsal açıdan en kritik, en stratejik ve en değerli yöresi ve bölgesidir. Urfa fıstığının Urfa adıyla tescili noktasındaki gayretleriniz var. İnşallah orda da başarılı sonuca ulaşacağız’’ dedi.

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