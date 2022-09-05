Tarihi Gümrük Han’da Urfa ezgileri yankılandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu açık hava yaz konserleri çerçevesinde yerli ve yabancı misafirlerin uğrak yeri tarihi Gümrük Hanı’nda konser verdi.

Tarihi hanlar bölgesinde bulunan Gümrük Hanı’nda birbirinden güzel Urfa Türkülerinin seslendirildiği açık hava konserini dinleyen vatandaşlar, türkülere eşlik ederken o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentin tarihi alanlarında açık hava konserleri düzenleyerek “Müzik Şehri Şanlıurfa” sloganıyla UNESCO yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Urfa Ahengi Müzik Topluluğu açık hava yaz konserleri çerçevesinde şehrin kalbinde yer alan tarihi Gümrük Hanı’nda konser verdi. Birbirinden güzel Urfa türkülerini seslendiren Urfa Ahengi ekibi konseri izleyenlerden tam not aldı.