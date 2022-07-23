Tarihi Cıncıklı Hamamda restorasyon

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde çökme yaşanan kentin en eski hamamlarından biri olan ve Cıncıklı Hamam olarak bilinen tarihi hamamda restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Tarihi hanları, hamamları, kabaltıları, eyvan ve şadırvanlarıyla tarihe ışık tutan Şanlıurfa’nın tarihi güzelliklerini koruyan ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde Cıncıklı Hamamda yaşanan çökme sonucu harekete geçti. Tarihi hamamda deforme olan duvarlardaki taşların çökme sonucu yola savrulduğu bilgisini alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi KUDEM Şube Müdürlüğü ekipleri çökmenin yaşandığı Cıncıklı Hamam’a giderek öncelikle çevre güvenliğini alarak alanı şeritle giriş çıkışlara kapattı. Yoldaki taşları toplayan ekipler restorasyon çalışmaları için kolları sıvayarak tarihi hamamı eski görünümüne kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa’nın Karaburç Mahallesi Hızanoğlu Sokağında bulunan tarihi Cıncıklı Hamam’ın hangi tarihte yapıldığı tam olarak bilinmiyor. Tarihi çok eskilere dayanan hamamda çevresel faktörlerin de etkisiyle çökme yaşandığı tahmin ediliyor.

Çökme yaşandığı anda orada olan bir vatandaş durumu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine haber verdiğini belirterek ekiplerin hemen müdahalede bulunduğunu söyledi.