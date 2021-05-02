Tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, hayvan sever dernekleri ve gönüllülerle iş birliği içinde çalışarak sokak hayvanları için mama desteğinde bulunmaya devam ediyor.

29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tüm Türkiye’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik Büyükşehir Belediyesi gönüllü kuruluşlarla birlikte çalışmalar gerçekleştiriyor. Çalışmalarda sokaktaki hayvanlara mama dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e verdiği destekten dolayı teşekkür eden hayvan sever dernekleri, pandemi döneminde sokak hayvanlarının her türlü ihtiyacını karşılayan ve gönüllü kuruluşlara mama desteğinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiklerini belirtti.