Taksici esnafının talep ve önerileri dinlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yahya Ürün, taksici esnafının talep ve önerilerini dinledi.

Ürün, taleplerin çözümü konusunda alınan notların Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e aktarılacağını belirtti. Belediye binasında gerçekleşen görüşmede belediye yetkilileri ile taksici esnafı arasında yeni bir konsorsiyum oluşturularak talep ve önerilerin gerçekleşmesi için çalışma başlatılması bekleniyor.