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Takoran Vadisi Şanlıurfa turizmine katkı sağlıyor

Şanlıurfa’nın cazibe merkezlerinden biri olan Takoran Vadisine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırım turizmin gelişmesine katkı sağlıyor.

ŞANLIURFA 04.09.2021, 14:49
Takoran Vadisi Şanlıurfa turizmine katkı sağlıyor

Şanlıurfa’nın cazibe merkezlerinden biri olan Takoran Vadisine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırım turizmin gelişmesine katkı sağlıyor.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi sınırlarında bulunan ve keşfedilmeyi bekleyen eşsiz doğal güzellikleriyle son zamanlarda kamp yapmak isteyenlerin uğrak mekânı olan Takoran Vadisinde, 250 araçlık otopark çalışmalarını tamamlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tur tekneleri için inşa edeceği liman çalışmalarını ise sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün öncülüğünde yürütülen hizmetlerle vadiyi cazibe merkezi haline getirmekte kararlı olan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki vadiyi ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı turistler için bölgede mesaisine devam ediyor. Görenleri kendisine hayran bırakan Takoran Vadisi’nin bulunduğu Baki Mahallesinde muhtar olan Sıtkı Köprüdüz, vadide Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen hizmetlerden oldukça memnun kaldıklarını belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız, öncelikle otoparkımızı yaparak bizleri tozdan ve dumandan kurtardı. Şimdi de tekneler için liman inşaatımız devam ediyor. Ayrıca yerli ve yabancı turistlerimiz için seyyar tuvaletler konuldu. Bu hizmetlerin yapılmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e ve tüm ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Mahalle Sakinlerinden Zeynel Düzköprü de Takoran Vadisinde hizmetin devam ettiğini, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan liman ve otopark çalışmalarıyla ziyaretçiler artık daha rahat edecek diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

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