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Taklalar atan traktörden burnu bile kanamadan kurtuldu
Şanlıurfa’da takla atan traktörün sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.
ŞANLIURFA 03.06.2022, 11:12
Şanlıurfa’da takla atan traktörün sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Örencik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Serhat Y. idaresindeki römorklu traktör, Göbeklitepe yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Taklalar atan traktörün sürücüsü ani manevra ile traktörden atlayarak yara almadan kurtuldu.