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Takla atan otomobil karşı şeritteki araçlara çarptı: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeritte seyir halinde olan araçlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı

ŞANLIURFA 03.03.2021, 13:53
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Takla atan otomobil karşı şeritteki araçlara çarptı: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeritte seyir halinde olan araçlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre, Siverek istikametinden Şanlıurfa yönüne seyir halinde olan Selahattin Akdemir yönetimindeki 70 EY 937 plakalı otomobil, kırsal Ediz Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra takla attı. Karşı şeride geçen otomobil, Şanlıurfa istikametinden Siverek yönüne seyir halinde bulunan Mehmet Eren yönetimindeki 34 GC 7396 plakalı Renault markalı otomobile yandan çarparak, Hasan Yıldızlar yönetimindeki 34 KL 3486 plakalı Mercedes marka tıra çarparak durdu. Kaza takla atan otomobilin sürücüsü Selahattin Akdemir ile arabada bulunan Esat Atıcı yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Siverek-Şanlıurfa karayolu bir müddet ulaşıma kapanırken, jandarma başka bir kazanın olmaması için önlemler aldı. Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinde kaldırıldıktan sonra karayolları ekiplerince karayolu temizlenerek, ulaşım kontrollü olarak tekrar sağlandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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