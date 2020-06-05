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Şuski alt yapı çalışmaları sürüyor

ŞUSKİ ALT YAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şuski alt yapı çalışmaları sürüyor

ŞUSKİ ALT YAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

05 Haziran 2020 Cuma 10:32
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Şuski alt yapı çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, kentte sorunsuz bir alt yapı için çalışmalarına devam diyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (ŞUSKİ) bağlı ekipler, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatıyla vatandaşların talep ve önerilerini hızlı bir şekilde karşılamaya devam ediyor. Bakım-onarım faaliyetlerini 24 saat hizmet esası ile sürdüren Şuski ekipleri, koordineli olarak yaptıkları çalışmalarla alo 153 çağrı merkezi aracılığıyla iletilen kanalizasyon arızaları ve vidanjör talepler için anında karşılık veriliyor. Kentin alt yapısına yönelik kalıcı hizmetler üretmek için planlı bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekiplerin bu yaklaşımı vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

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