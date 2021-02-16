ŞURKAV ve CARE Türkiye Temsilciliği arasında eşgüdüm protokolü imzalandı

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) ile Coopetive For Assistance And Relief (CARE) Türkiye Temsilciliği arasında, Şanlıurfa’da yaşayan sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı insanların ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine sığınmış kimselerin yaşadıkları topluma entegrasyonunu sağlamaya yönelik çeşitli faaliyetler yürütülmesini hedefleyen eşgüdüm protokolü imzalandı.

Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen protokole, ŞURKAV adına Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya ile CARE Türkiye Temsilcisi Sherine Hassan İbrahim imza attı. Protokol imza töreninde bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Çetinkaya, “Toplum içerisinde kardeşlik ruhunu geliştiremiyorsanız, ileride telafisi imkânsız sonuçlarla karşı karşıya gelmeniz kaçınılmaz oluyor. Dolaysıyla bu protokol konusu önemli. Uygulanacak projelerin Şanlıurfalı ve Suriyelilerin kaynaşmasına vesile olacağını ümit ediyor, böyle bir işbirliğine imza atmaktan mutluluk duyuyorum” dedi. ŞURKAV’ın uygulayacağı projeleri ilk aşamasından bu yana organize eden ve planlayan Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, projenin uygulanmasına sunduğu katkılar ve sağlayacakları fonlar için CARE Türkiye Temsilciliğine teşekkür etti. ŞURKAV Koordinesinde uygulanacak eğitim, spor, kültür sanat ve istihdam artırıcı faaliyetlerin icra edilmesine katkı sunacak uzmanları da CARE Türkiye Temsilciliğinin görevlendireceğini belirten Sherine Hassan İbrahim, özellikle sosyal uyum desteği faaliyetlerinin planlanması, programlanması ve uygulama aşamalarının da bu kapsamda destekleneceğini söyledi. Pandemi riski ortadan kalkınca programı uygulamaya koyabileceklerini belirten Sherine Hassan İbrahim, faaliyetlerine destek ve katkılarından dolayı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya’ya teşekkür etti.

ŞURKAV ve CARE Türkiye Temsilciliği arasında imzalanan eşgüdüm protokolüne göre, Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeliler ile Türk vatandaşlarına yönelik eğitim, spor, kültür sanat ve istihdam artırıcı faaliyetler icra edilecek. ŞURKAV tarafından yürütülecek ve CARE Türkiye Temsilciliği tarafından fonlanacak projeler kapsamında, spor takımları kurulacak, kültür sanat ve mesleki kurslar düzenlenecek, meslek edindirme ve diğer eğitimlerle ilgili kurslar projelendirilerek uygulamaya konacak. Üç yıl sürecek protokol süresince uygulanacak faaliyetlerden kadınların da yararlanmasına özen gösterilecek.