Suriyeli kadınlar el sanatlarıyla kendilerini ifade etmeye çalışıyor

ŞANLIURFA (İHA) – Ülkelerinde çıkan iç savaştan dolayı Türkiye’ye sığınan ve Şanlıurfa’da yaşayan sığınmacı kadınlar, düzenledikleri sanatsal etkinliklerle kendilerini topluma ifade etmeye çalışıyor.

Hazırladıkları örgü, süsleme, hat tabloları ve yağlı boya resim tablolarını sergileyen Suriyeli kadınlar, bu etkinliklerle kendilerini topluma ifade etmeye çalışıyor. Özellikle çizilen resimlerle toplumun her katmanına mesaj vermeye çalışan Suriyeli kadınlar, hazırlanan ürünleri satarak muhtaç ve dul kadınlara destek vermeye çalışıyor.

Kendilerini topluma ifade etmek için el sanatlarına başvurduklarını söyleyen Emel Mıtar, "Biz Suriyeli kadınlar, evlerimizde ve çalıştığımız iş ve sosyal hayat alanlarında el emeği göz nuru çalışmalarımızı sergiliyoruz. Düzenlediğimiz bu etkinliklerle özelikle dul kalmış bayanlara ve ekonomik anlamda zorluk çeken kardeşlerimize destek çıkmak istiyoruz. Bu sergimizde el işi çalışmalar ve sanatsal eserlerimiz de var. Resim sanatçılarımız hazırladıkları tablolarla kadınlarımıza destek vermeye çalışıyor. Bu etkinliklerle Suriyeli kadınların ne kadar yetenekli ve duyarlı olduğunu dile getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kadının toplumdaki yerini resimle ifade etmeye çalışan Nesrin Hasan ise, "Ben kadının toplumdaki yerini bir resim ile ifade etmek istedim. Uzun bir araştırma sonunda kadının yerinin genel anlamda bir ‘hiç’ olduğunu gördüm. Ben de bunun Farsçada ’hiç’ anlamına gelen bir resim ile karikatürize etmeye çalıştım" şeklinde konuştu.

Suriye’de yaşanan iç çatışmada din, ırk ve mezhep fark etmeksizin herkesin mağdur olduğunu belirten Ressam Mustafa Muhammed, “Biz Suriyeli vatandaşlar olarak; Arap, Kürt, Müslüman ve Hristiyan olarak, hepimiz mağdur olduk ve Türkiye’ye sığındık. Toplumun bütün katmanları bu göçten nasibini aldı” diye konuştu.

Etkinliğe, çok sayıda Türk ve Suriyeli kadın kuruluşunun yanı sıra Suriye vatandaşları da katıldı. Misafirlere mırra kahvesi ikram edildi.