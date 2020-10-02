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Suriye sınırında 5 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

SURİYE SINIRINDA 5 BİN 350 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

ŞANLIURFA 02.10.2020, 14:54
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Suriye sınırında 5 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye yasadışı yollarla getirilmek istenen 5 bin 350 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ile İstihbarat bölge Amirliği ekipleri gerçekleştirdikleri operasyon çerçevesinde, Suriye sınırından kaçak yollarla Türkiye sınırına sokulmak istenen 5 bin 350 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu. Olaya ilişkin araç sürücüsü de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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