Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Emniyet Caddesinde durumundan şüphelendikleri H.B.’nin üzerini aradı. Yapılan aramada, bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.B., ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Belirtilerle alakalı tespit çalışması yapıldı.