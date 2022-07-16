banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor
Sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor
FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı
FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi

Su tankeri devrildi, köylüler film gibi izledi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde su tankeri devrildi, köylüler yapılan çalışmaları film gibi izledi.

ŞANLIURFA 16.07.2022, 22:05
Su tankeri devrildi, köylüler film gibi izledi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde su tankeri devrildi, köylüler yapılan çalışmaları film gibi izledi.

Kaza, ilçeye bağlı kırsal bölgede bulunan Yumurtepe Mahallesi’ne giden köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.E. idaresindeki 16 CNN 23 plakalı su tankeri, köye su taşıdığı sırada yolun ortasına devrildi. Aracın sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Aracın devrilmesi ile köy yolu trafiğe kapandı. Aracın kaldırılması için olay yerine çekici çağrıldı. Kazayı gören mahalle sakinleri ise kaza bölgesine gelerek devrilen tankerin kaldırılma çalışmalarını film seyreder gibi izledi.

Yorumlar (0)
25°
açık