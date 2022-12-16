Spora Değer Katanlar Ödülü Beyazgül’e

Şanlıurfa’da spora ve gençliğe yapılan yatırımlarla gençliğe öncü olan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Spora Değer Katanlar” ödülüne layık görüldü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İstanbul’da düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor” paneline Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile belediye başkanları katıldı. 20.6 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa’da gençliğe yönelik yapılan yatırımlar paylaşıldı. Kentte 100’e yakın spor tesisi ile Şanlıurfalı gençlerin sporla buluşmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Spora Değer Katanlar” ödülüne layık görüldü. Beyazgül, “Spora Değer Katanlar’’ ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun elinden aldı.

Beyazgül, geçtiğimiz aylarda düzenlenen Tam Bana Göre Festivalinde, Tesisleşme ve Gençlik Hareketi Proje Ödülünü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı.