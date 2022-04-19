Soylu’dan ahde vefa iftarı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, geçmiş dönem Şanlıurfa il genel meclis üyeleri ile iftar sofrasında bir araya geldi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, geçmiş dönem Şanlıurfa İl Genel Meclis Üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Soylu, iftarını geçmiş dönem il genel meclis üyeleriyle birlikte açtı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu başkanlığında gerçekleştirilen ahde vefa iftar programına, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, geçmiş dönem Şanlıurfa il genel meclis üyeleri, AK Parti Ceylanpınar ilçe Başkanı Abdulcelil Doğantekin, Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcıları Übeyt Kurt, Ahmet Ergin ve Belediye Meclis Üyesi Adil Yıldırım katıldı. Katılımlarından dolayı Şanlıurfa il genel meclis üyelerine teşekkür eden Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, şerefle Şanlıurfa’mıza birlikte hizmet ettiğimiz, çalıştığımız, il genel meclis üyeleri ile geçmişi yad ettiğini belirtti. Konukları ile yakından ilgilenen Soylu, geniş katılımın olduğu ahde vefa iftarında ezanın okunmasının ardından dualar edildi, oruçlar açıldı.

Ahde vefa iftarına katılım sağlayan geçmiş dönem Şanlıurfa İl Genel Meclis Üyeleri Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’ya gerçekleştirilen iftar organizasyondan dolayı teşekkür etti.