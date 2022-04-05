Soylu şehit ve gazi aileleri ile iftarda buluştu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, şehit aileleri ve gazilerle iftar sofrasında bir araya gelerek Ramazan’ın bereketini paylaştı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, şehit yakınları ve gazi aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Ceylanpınar’da bir lokantada düzenlenen iftar yemeğine katılan şehit yakınları ve gazileri belediye meclis üyeleri ile beraber kapıda karşılayan Soylu, iftarını da şehit yakınları ile beraber açtı. Katılımlarından dolayı şehit ve gazi ailelerine teşekkür eden Soylu, şehitlere Allah’tan rahmet, şehitlerin aileleri ile gaziler ve çocuklarına da uzun ömürler diledi. Şehit yakınları ve gazilerin oturduğu masaları tek tek dolaşan Soylu, karanfil takdim ederek konukları ile yakından ilgilendi.

Geniş katılımın olduğu iftarda ezanın okunmasının ardından dualar edildi, iftarlar yapıldı