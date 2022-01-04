Soylu sahada devam eden çalışmaları yerinde inceledi

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, sahada devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ceylanpınar 15 Temmuz mahallesinde yer alan kültür evinde Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun talimatı üzerine ekipler çalışma başlattı. Destek hizmetler müdürlüğü ve fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sürdürülen çalışmalarda, kültür evi bahçesinde peyzaj ve kilitli parke çalışmaları öncesi zemin hazırlık çalışmaları yapıldı. Ekipler tarafından devam eden bordur döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Soylu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kültür evinin halkın hizmetine alınacağını belirten Soylu, “15 Temmuz Kültür Evimizde çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor. Ayrıca DEDAŞ ve diğer kurumların yaptığı kazılar sonucunda tahrip olan yollarımızın tadilatı var. Çalışmaları sürdüren arkadaşlarımızı yerinde inceledik. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını diliyoruz” ifadelerinde bulundu.