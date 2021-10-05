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Soylu itfaiye personelleri ile bir araya geldi

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, ‘Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası’ nedeniyle ilçe itfaiye müdürlüğünde personellerle bir araya geldi.

ŞANLIURFA 05.10.2021, 10:26
Soylu itfaiye personelleri ile bir araya geldi

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, ‘Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası’ nedeniyle ilçe itfaiye müdürlüğünde personellerle bir araya geldi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, beraberindekilerle itfaiye müdürlüğünü ziyaret etti. Soylu, her yıl 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan ‘Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası’ münasebetiyle itfaiye teşkilatının haftasını kutladı. Ceylanpınar ilçe itfaiye amiri Mehmet Yamaç ve itfaiye personelleri tarafından karşılanan Soylu, başarılı çalışmalarından ötürü itfaiye personellilerini tebrik etti.

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