Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli: "İstikrar, güven ve büyüme için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlenerek devam etmeli, gerekli olan uyum yasaları önümüzdeki süreçte çıkarılmalıdır."
Soylu itfaiye personelleri ile bir araya geldi
Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, ‘Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası’ nedeniyle ilçe itfaiye müdürlüğünde personellerle bir araya geldi.
ŞANLIURFA 05.10.2021, 10:26
Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, ‘Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası’ nedeniyle ilçe itfaiye müdürlüğünde personellerle bir araya geldi.
Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, beraberindekilerle itfaiye müdürlüğünü ziyaret etti. Soylu, her yıl 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan ‘Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası’ münasebetiyle itfaiye teşkilatının haftasını kutladı. Ceylanpınar ilçe itfaiye amiri Mehmet Yamaç ve itfaiye personelleri tarafından karşılanan Soylu, başarılı çalışmalarından ötürü itfaiye personellilerini tebrik etti.