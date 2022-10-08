Soylu, camiler ve din görevlilerini unutmadı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, 1-7 Ekim tarihleri arasından kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Ceylanpınar İlçe Müftülüğüne ziyarette bulundu.

Ceylanpınar İlçe Müftüsü Süleyman Sinan Fakıbaba ve din görevlileri tarafından karşılanan Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutlayarak buket ve gül takdiminde bulundu. Gerçekleşen ziyarette Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun yanı sıra Ak Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Abdulcelil Doğantekin, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Almaz, Abdülkadir Akgeyik ve Meclis üyesi Aziz Caymaz katıldı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle yazılı açıklamalarda bulunan Soylu, “Camiler ve Din Görevlileri haftasının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, cami yapan, yaptıran, yapımında emeği geçen, din hizmetinde ömür tüketen rahmete kavuşanları rahmetle anıyor, yaşayanlara sağlık, sıhhat ve başarılar diliyorum. Bütün din görevlisi arkadaşlarımızın aile ve çocuklarıyla beraber bu anlamlı haftasını kutluyorum” dedi.

Ziyaretle ilgili duyduğu memnuniyeti dile getiren Ceylanpınar İlçe Müftüsü Süleyman Sinan Fakıbaba ise nazik ziyaretlerinden dolayı Soylu’ya ve beraberindeki heyete teşekkür etti.