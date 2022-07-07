Soylu başarılı personelleri ödüllendirdi

Ceylanpınar Belediyesinin temizlik, fen işleri ve sağlık işleri müdürlüğünde görevli personellerini Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi ve ikramiyeyle ödüllendirdi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, belediye bünyesinin çeşitli birimlerde özveriyle çalışan personelleri ödüllendirmeye devam ediyor. Ceylanpınar ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren belediye personellerini Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, kapıda karşıladı. Görevlerini üstün başarı sergileyen 9 personeli, Soylu makamında ağırladı. Başkanlık makamında personelle çeşitli ikramlarda bulunan Soylu, Ceylanpınar için çalışan başarılı personeli ayrı ayrı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Ceylanpınar Belediyesinin temizlik işleri müdürlüğü personellerinden İsa Timur, Mehmet Yıldız, İsmail Güneş, Arif Akgeyik, İsmail Özel ve sağlık işleri müdürlüğü personellerinden Abdullah Erkek ve fen işleri müdürlüğü personellerinden ise Hakim İleri, Abdulselam Aran, Seyfettin Akkuş’a özverili çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, teşekkür belgesi ve ikramiye ile ödüllendirdi.

Teşekkür belgesi ve ikramiye alan personeller, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’ya teşekkür etti.