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Sosyal medyadan topladıkları yardımları halka ulaştırdılar
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir grup esnaf, sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanya ile topladıkları 40 bin lira değerindeki yardımları ilçedeki vatandaşlara ulaştırdı.
ŞANLIURFA 27.03.2022, 15:28
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir grup esnaf, sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanya ile topladıkları 40 bin lira değerindeki yardımları ilçedeki vatandaşlara ulaştırdı.
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir grup esnaf, önceki yıllarda yaptıkları gibi sosyal medya üzerinden gıda malzemesi topladı. Aralarında temel gıda malzemeleri ile çay, şeker ve yağ bulunan ürünleri kolilere koyan esnaf, gece vakti vatandaşlara dağıttı. Yardım kampanyasına öncülük eden Mehmet Akan, topladıkları malzemeleri Ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti. Kampanya çerçevesinde bu yıl toplam 40 bin liralık yardım dağıttıklarını söyleyen Akan, çalışmaların ay boyunca devam edeceğini belirtti.