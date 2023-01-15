Sosyal medya üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyorlar

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir grup esnaf, sosyal medya üzerinde topladıkları malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir araya gelen bir grup esnaf, sosyal medya üzerinden topladıkları malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Kurdukları sosyal medya grubuna gelen talepleri değerlendiren esnaf, daha sonra ihtiyaçlara göre yardımseverlere çağrıda bulunuyor. Gelen yardımları alan esnaf grubu, daha sonra teker teker evlere dağıtıyor. Bu hafta içerisinde ihtiyaç sahiplerine buzdolabı, televizyon ve gıda kolisi ulaştıran grup yardımların aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Yardımlara yıllardır devam ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini söyleyen Mehmet Akan, “Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sosyal medya üzerinden bir araya gelerek ailelerin ihtiyaçlarını tespit ettik. İhtiyaca göre alışveriş yapıp ailelere ulaştırdık. Yardımlarımız bundan sonra da devam edecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.