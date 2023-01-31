Sosyal market ile ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor

Karaköprü Belediyesinin iyiliğe kurduğu köprü olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veren sosyal marketten binin üzerinde aile faydalanarak hiçbir ücret ödemeden evlerinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını gideriyor.

Karaköprü Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde hayata geçirdiği sosyal market projesiyle iyiliğe kurulan köprü olmaya devam ediyor. İlçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşların faydalanması için açılan ve hayırseverler tarafından tedariki sağlanan sosyal markette ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda, giyim gibi birçok ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin girişimleriyle ilçeye kazandırılan sosyal markette sosyal yardım işleri müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler kendilerine verilen kart ile kuru gıda, yiyecek, giyim vb. temel ihtiyaçlarını herhangi bir ücret ödemeden temin ediyorlar. Sosyal marketten ilçede tespit edilen binin üzerinde ihtiyaç sahibi aile faydalanırken, gelir durumuna göre belirlenen puanlama sistemiyle 1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık sosyal yardım yapılıyor. Baydilli, sosyal marketin işlevinin üç aylara girilmesiyle daha da önem kazandığına değinerek bu markette ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile hayırseverler arasında bir iyilik köprüsü oluştuğunu aktardı. Baydilli, “Daha fazla vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek, kimsenin temel ihtiyaç sıkıntısı çekmeden yaşaması için bu hizmetimizi artırarak sürdürmek istiyoruz. Sosyal marketimize bağışlarda bulunarak ihtiyaç sahiplerini sevindiren tüm hayırseverlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sosyal marketten faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların belediyenin beyaz masa birimini arayarak veya Karaköprü Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecekleri bildirildi.