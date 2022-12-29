Sokak hayvanları sıcak yuvalarına kavuşacak

Sokak hayvanlarının daha güvenli ve sağlıklı şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri adına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bakımlı Mahallesinde yapımına başlanılan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi inşaat çalışmaları tamamlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün Sokak hayvanlarının daha sıcak, temiz ve güvenli ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri adına yapımının hızlandırılması talimatını verdiği Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi inşaat çalışmalarında sona gelindi. Haliliye ilçesine bağlı Bakımlı Mahallesinde inşaat çalışmaları devam eden Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Projesi ile sokakta yaşayan can dostlara Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak bir yuva daha kazandırılıyor. 10 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen proje, geniş barınakları ve yaşam alanları, modern ısıtma ve soğutma sistemlerine sahip olacak. Sokak hayvanlarına konforlu bir ortam sağlayacak merkez tamamlandığında Avrupa standartlarında modern bir rehabilitasyon merkezi olarak hizmet verecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 3 bloktan oluşan kapalı ve yarı açık alan halinde tasarlanan merkez içerisinde, hayvan ilk kabul ve bakım ünitesi, açık etkinlik alanı, karantina bölümü, yıkama bölmeleri, veteriner hekim odaları, ameliyathane, röntgen odası, kuru yem deposu, kedi ve köpek evi, mutfak ve personel odaları bulunuyor.