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Sokağa çıkma kısıtlamasında trafik kazası: 3 yaralı
Şanlıurfa’da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan caddede iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA 02.01.2021, 13:24
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Şanlıurfa’da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan caddede iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Haliliye ilçesine bağlı İmambakır Mahallesinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan caddede iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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