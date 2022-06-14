Siverek’te üst yapıyı yenileme çalışmaları sürüyor

Siverek Belediyesi kent genelinde alt yapının tamamlandığı bölgelerde üst yapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı kurumlarca başlatılan alt yapı çalışmalarını takip eden Siverek Belediyesi, alt yapının tamamlandığı alanlarda üst yapıyı yeniliyor. Ekipler, alt yapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde beton, kilitli parke taşı ve kaldırım çalışmasına başlıyor. Alt yapısı tamamlanan Bağlar ve Camikebir mahallelerinin sokakları kilitli parke taşıyla kaplanıyor.

Alt yapı çalışmalarının sürdüğü bölgelerde inceleme yaptıklarını dile getiren Fen İşleri Müdürü Abdulkadir Canalır, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’ın üst yapının yenilenmesi konusundaki hassasiyetini de hatırlatarak, ’’Biz Siverek Belediyesi olarak vatandaşlarımızın taleplerine hakimiz ve kentimizin sorunlarının farkındayız. Sorumluluk alanlarımızda alt yapının tamamlanmasına müteakip zaman kaybetmeden üst yapıyı yeniliyoruz. Ekiplerimiz Bağlar, Camikebir, Dicle, Fırat ve Ayvanat mahallelerinde eşzamanlı çalışmalar yürütüyor. Bütün bunların yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen talepleri de imkanlar ölçüsünde karşılamaya çalışıyoruz’’ dedi.

Kamu kaynaklarının verimli kullanılması noktasında da hassas olduklarını belirten Canalır, “Bazı konularda dikkatli ve hassas olmamız gerekiyor ki söz konusu kamu kaynağı olduğunda bu hassasiyet en üst seviyeye çıkıyor. Alt yapının tamamlanmadığı alanlarda üst yapı çalışması yaptığımızda yeniden kazılması durumunda yapılan çalışma heba olacak ve kamu kaynağı israf edilecek demektir. Bu tür israfların önüne geçecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz’’ şeklinde konuştu.

Yürütülen çalışmalar nedeniyle Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’a teşekkür eden Bağlar Mahalle muhtarı Aziz Kökyük, “Mahallemizde alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde üst yapı çalışmaları sürüyor. Taleplerimizi yanıtsız bırakmayan başta Belediye Başkanımız Ayşe hanıma ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.