Siverek’te üniversite öğrencileri için yurt yapılıyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde uzun süredir talep edilen ve yapılan çalışmalar sonucu Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar’ın girişimiyle 300 kişilik öğrenci yurdu yapılıyor.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokulunun bulunduğu ilçede eğitim gören öğrencilerin barınma sıkıntısı böylece çözüme kavuşacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Yüksekokul bahçesinde bulunan ve atıl durumdaki binada yapılacak olan sağlıklaştırma çalışması sonucunda 220 Kız ve 80 erkek öğrenci kapasiteli yurt hizmet verecek.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’ın da katıldığı açıklamada, yurt kazandırılmasının önemi anlatıldı.

Yurdun Siverek’te elzem olduğunu aktaran ve çözüme kavuşturulmasının sevincini yaşadıklarını dile getiren Belediye Başkanı Çakmak, “Şehrimizde bir fakülte ve yüksekokul var ancak yurdu olmaması noksanlıktı. Bu konu Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz sayın Mehmet Kasım Gülpınar’a iletildiğinde ilgileneceğini söyledi. Sayın vekilimiz kısa bir süre önce yurdun çözüme kavuşturulduğu bilgisini bizimle paylaştı. İlçe sakinleri olarak bu müjdeli habere çok sevindiklerini” söyledi

Siverek İl Yapma ve Kalkındırma Derneği (Sivil-Der) fahri başkanı Koçali Aymaz, yurt binasının yapılması için sarf edilen çabaların sonuç verdiğini belirterek, katkı sunan herkese teşekkür etti

Harran Üniversitesi rektörlüğüne çağrıda bulunan Aymaz, yurt binasının çözüme kavuşmasının ardından Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde yeni bölümlerin açılmasını beklediklerini söyledi.