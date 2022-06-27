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Siverek’te trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA 27.06.2022, 10:24
Siverek’te trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, İrfan Ç. yönetimindeki 16 N 4343 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir karayolu 10. kilometresinde kontrolden çıktı. Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile Feride, Funda Nur ve İremsu Ç. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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