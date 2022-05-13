Siverek’te tarih tekrardan canlanacak

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde daha önce sit alanı olarak ilan edilen bölgelerde tarihin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla sokak sağlıklaştırma çalışmasına başlandı.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’ın girişimleri sonucu, tarihin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yapılan proje neticesinde, Siverek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Hasan Çelebi Mahallesi’nde Arnavut taşı döşemesine başlandı. Tarihi yapıyı korumak amacıyla yapılan projede ilk etapta 5 sokakta çalışma yapılacağı belirtildi.

Ekiplerin sokak yenileme çalışması doğrultusunda tarihi dokuya uygun taş döşemesine başladığını aktaran mimar Hilal Çetin, “İlerleyen zamanlarda dış cephelerde önemli iyileştirmeler yapacağız. Mevcut durumdaki sıva benzeri olanları söküp yerine yeni derzler yapılacak. Tarihi dokuya uymayan yapıların sökümü yapılarak tek tip ahşap kapı ve pencere olacak şekilde tasarlanacak. Var olan ferforjeler temizlenerek düzeltilecek, olmayanlar ise tamamlanacak’’ dedi.

Çetin, projenin amacının tarihi korumak ve gelecek nesillere bir miras olarak aktarmak olduğunu ifade etti.