Siverek’te sokaklar yenileniyor

Siverek Belediyesi çeşitli kurumlarca yapılan alt yapı çalışmaları sırasında deforme olan sokakları üst yapı çalışmalarıyla yeniliyor.

Hava şartlarının uygun olduğu günlerde Fen İşleri ekipleri İlçe geneli olmak üzere ilçenin Şirinkuyu mahallesinde alt yapısı tamamlanan sokaklarda üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların mağdur olmaması amacıyla hava şartları el verdikçe üst yapı çalışmalarının devam edeceği belirtildi. Fen İşleri Müdürlüğünde görevli Tekniker Adem Öztürk yaptığı açıklamada şunları kaydetti. ’’Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak’ın talimatları doğrultusunda bölge ayrımı yapılmaksızın alt yapısı tamamlanan sokaklarımızı beton yol uygulamasıyla yeniliyoruz, hava şartları el verdikçe vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına yol çalışmalarımız devam edecektir. Bugün ise İlçemiz Şirinkuyu mahallesinde alt yapısı tamamlanan sokaklarımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.

Mahalle sakinleri çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’a ve Fen İşleri ekiplerine teşekkür etti.