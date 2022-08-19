Siverek’te sıfır atık tesisi çalışmalarında sona gelindi

Siverek Belediyesince israfın önlenmesi, çevrenin korunması ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla başlatılan sıfır atık tesisindeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’ın Ankara’daki temaslarının ardından ilçeye kazandırılan proje ile israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi ve en az düzeye indirilmesi hedefleniyor. Yapılacak değerlendirmelerin ardından atık miktarının fazla olduğu mahallelerde mobil atık toplama istasyonları kurulması planlanırken, bu istasyonlarda elektronik malzeme, kağıt, metal, cam, plastik, giysi, bitkisel yağ ve piller düzenli olarak toplanacak.

Diyarbakır kara yolu 5’inci kilometresinde yaklaşık 4 bin metrekare alan üzerine kurulan tesisin 3 bini açık bin metrekaresi ise kapalı alan olarak kullanılacak. 7 aydır yapımı devam eden projede çalışmaların yüzde 95 oranında tamamlandığı belirtilirken yapılacak incelemelerin ardından tesisin kabulünün yapılacağı bildirildi.

Tesisin ilçe için önemli bir proje olduğunu dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koşar, çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.

"Atıkların çevreye zararı en aza indirgenmiş olacak"

Tesisin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının ardından atıkların çevreye olan zararının minimize edileceğini aktaran Koşar, "Öncelikle atık artışı yaşanan bölgelerde ciddi bir çalışma yapılarak oluşumun nedenleri araştırılacak. Aza indirgenmesi mümkünse bu yönde değilse yeniden değerlendirilmesi konusunda adım atılacak. Hedefimiz atık oluşumunu minimize etmekle beraber bu atıkların katma değer olarak kazandırılmasıdır.” dedi.

"Mobil atık toplama istasyonları kurulacak"

Yapılacak değerlendirmelerin ardından nüfus yoğunluğuna göre mahallelere atık toplama istasyonlarının kurulacağını belirten Koşar, "Mahallelerin yanı sıra kamu kurumlarında da aynı sistemler kurulacak ve ekiplerimizce bu atıkları düzenli olarak toplanarak tesisimize nakledilecek. Burada yapılacak ayrıştırmanın ardından geri dönüşüm tesislerine gönderilerek katma değer oluşturulması noktasında fayda sağlamasını bekliyoruz. Burada en önemli amacımız ise çevreye duyarlılık bilincinin aşılanması, çevrenin korunması ve istihdamın arttırılmasıdır. Bütün bunların yanında atıkları değerlendirip belediyemize düzenli bir kaynak sağlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Koşar, ayrıca projeye destek veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar’a teşekkür etti.