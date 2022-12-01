Siverek’te kadın istihdamına yönelik kurulan projede ilk sebzeler ekildi

Siverek Belediyesi bünyesinde kurulan Siverek Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve GAP İdaresi iş birliğince 7 dönümlük bir arazide sera kurulan sera alanında ilk ekimler yapıldı.

Kurulumu tamamlanana sera alanında ilk olarak marul ekimi yapıldı. Kadın istihdamına yönelik başlatılan sera projesinin her aşaması ile yakından ilgilenen Belediye başkanı Ayşe Çakmak, "Tarımsal çalışmalarda ileri düzeyde olsak da seranın faaliyete başlamasıyla bir nebzede olsa mevsimlik göçü önleme fırsatı yakalamış olacağız. Seranın üretim aşamasında ilk etapta 60 ila 70 ailemizin çocuklarıyla birlikte mevsimlik işçi göçünü önlemiş olacağız. Kendi memleketlerinde kalıp kendi ürettikleri hem ailelerine katkı sağlayacak hem de üretime destek olacaklar. İlerleyen dönemlerde sera projesinin devamı niteliğinde farklı tarımsal faaliyetlerimizi geliştirmeyi planlıyoruz. Siverek’e ve halkımıza hayırlı olsun" dedi.