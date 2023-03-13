Siverek’te istiklal marşının kabulü kutlandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde İstiklal Marşını kabulü 102. Yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi.

Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Program öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirler okunmasıyla devam etti.

Program Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından okunan istiklal oratoryosuyla son buldu.