Siverek’te ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

Siverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ev ve işyerlerini ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri bahar aylarında su kanalları, hayvan barınakları ve çöp konteynırlarını ilaçlayarak yaz ayları için önlem alırken mesken ve işyerinde görülen haşerelere karşı ise ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Havaların ısınması ile birlikte ev ve işyerlerinde görülen çeşitli haşerelere karşı vatandaşların talepleri doğrultusunda ekiplerce ilaçlama yapıldığına dikkat çeken Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kenan Karahan; “ Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak’ın talimatı doğrultusunda vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda gereken çalışmaları yaparak haşerelere karşı mücadele çalışmalarımızı yürütüyoruz, ilçe genelinde bulunan ahırlar, sulak alanlar ve haşere olması muhtemel alanları ilaçlıyoruz” dedi.

Ev ve işyerlerinde ilaçlama yapılan vatandaşlar yapılan çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.